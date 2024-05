Polícia recupera motores de barco furtados em Barcelos no AM

Notícias do Amazonas – A equipe da 75ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Barcelos (a 339 quilômetros de Manaus), com apoio do 1º Pelotão da 2ª Companhia de Policiamento Independente de Fronteira (2ªCIPMFron), da Polícia Militar de Roraima (PMRR), recuperou, na quarta-feira (08/05), dois motores de barco que foram furtados no município.

Conforme o delegado Rodrigo Monfroni Rocha, da 75ª DIP de Barcelos, na terça-feira (07/05) um homem, 43, compareceu à delegacia para informar que um bote de alumínio com os dois motores foram furtados no Porto do Marreco, bairro Centro, de Barcelos.

“Diligenciamos a procura dos objetos furtados e, a partir de informações, soubemos que os motores foram encontrados na comunidade Vila Sacaí, no município de Caracaraí, estado de Roraima”, disse.

De acordo com o delegado, a equipe policial solicitou apoio ao 1º Pelotão da 2ª Companhia de Policiamento Independente de Fronteira, que encontrou os itens atracados em um porto da Vila Sacaí.

“Os motores estão lá na sede do 1º Pelotão, à disposição dos proprietários. Eles precisam comprovar a propriedade dos bens para obtê-los de volta”, falou.

Ainda segundo o delegado, as investigações vão continuar para identificar os autores do furto, bem como quem são os receptadores.

*Com informações da assessoria