Polícia recupera veículo furtado de dentro de hospital em Manaus

Notícias de Manaus – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) recuperou um veículo com restrição de furto e prendeu o condutor, de 49 anos, em ocorrência registrada na tarde de quarta-feira (24/01). A motocicleta furtada, de placa AOF-1410, foi localizada dentro do estacionamento de um hospital na zona norte da capital amazonense.

De acordo com os policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que atenderam a ocorrência, a equipe policial foi acionada pelos PMs do Serviço Extra Gratificado (SEG) da corporação, que estavam no posto policial próximo à unidade de saúde onde o veículo se encontrava, sobre a suspeita do carro estar irregular.

No local, os PMs da 18ª Cicom constataram a restrição de roubo e encaminharam o condutor, um homem, de 49 anos, para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) para prestar esclarecimento sobre o fato.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

