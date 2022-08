Polícia recupera veículo semirreboque com 30 toneladas de aço furtados de transportadora em Manaus

Redação AM POST

Policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) recuperaram, na tarde de segunda-feira (29/08), ao meio-dia, um veículo semirreboque e uma mercadoria de 30 toneladas de aço, avaliada em torno de R$ 350 mil, pertencente a uma empresa transportadora. A ação ocorreu na rodovia estadual AM-010 e no bairro Nova Cidade, zona norte.

O delegado Rafael Soibelman, titular da unidade especializada, disse que o crime ocorreu no dia 11 de agosto deste ano, no bairro Distrito Industrial I, zona sul.

“Iniciamos as investigações em torno do caso e conseguimos localizar o paradeiro do veículo e do material furtado. O semirreboque e parte do material foram apreendidos próximo a um posto de gasolina, localizado na rodovia estadual AM-010”, falou.

O titular explicou ainda que a outra metade da carga furtada foi recuperada em um galpão de um material de construção, situado no bairro Nova Cidade, zona norte.

O material será enviado para perícia e, posteriormente, devolvido aos proprietários.