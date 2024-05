Polícia registra 38 prisões no últimos dez dias no interior do Amazonas

O Departamento de Polícia do Interior (DPI) do Amazonas divulgou um balanço das operações realizadas nos últimos 10 dias, que resultaram em um total de 38 prisões em diversas cidades do interior do estado. Entre as ocorrências destacadas estão casos de estupro de vulnerável, tráfico de drogas, homicídio e outros crimes.

O delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Bruno Fraga, enfatizou o compromisso contínuo da instituição em garantir a segurança pública e combater a criminalidade em regiões remotas e desafiadoras do estado. “As operações refletem o esforço incansável da Polícia Civil em manter a ordem e a tranquilidade nas áreas mais distantes de Manaus”, declarou Fraga.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, nos últimos dias foram realizadas diversas operações em diferentes municípios do interior, resultando em significativas prisões. Os destaques incluem ações contra estupro de vulnerável em Tabatinga, Tefé e Benjamin Constant, além do combate ao tráfico de drogas em Uarini, Careiro e Novo Aripuanã.

Além disso, as equipes policiais atuaram em casos de homicídio em Carauari e Manacapuru, demonstrando a abrangência das operações e o enfrentamento direto aos índices de criminalidade nessas localidades.

Também foram realizadas prisões por receptação qualificada, furto e violência doméstica, reforçando o compromisso da Polícia Civil em coibir diversas modalidades criminosas em todo o estado.

