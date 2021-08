Polícia resgata 20 celulares roubados na casa de receptadores em Coari

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), apreendeu na sexta-feira (27/08), às 16h, 20 celulares, em vários endereços no município. A apreensão foi avaliada em cerca de R$ 40 mil.

De acordo com o delegado José Barradas, titular da DIP, as diligências iniciaram após a unidade policial receber várias denúncias de roubos e furtos de aparelhos telefônicos ocorridos no município.

“Começamos a receber vários Boletins de Ocorrência (BOs) que envolviam roubos e furtos de celulares. Com isso, iniciamos as diligências necessárias em torno do fato. Após dois meses de investigação, nossa equipe identificou e localizou vários receptadores, que estavam com celulares das vítimas desses crimes. Então, realizamos a devida apreensão desses materiais”, contou o titular.

Conforme a autoridade policial, os nomes dos envolvidos encontram-se em segredo de justiça. Os indivíduos que estavam com os aparelhos roubados e furtados responderão pelo crime de receptação. Os celulares, após as providências cabíveis, serão devolvidos aos seus respectivos proprietários.