Polícia resgata criança de 7 anos abandonada dentro de quitinete em Manaus

Na manhã deste sábado, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), realizou um resgate dramático no bairro Terra Nova, zona norte de Manaus. Uma criança de 7 anos foi encontrada sozinha em uma quitinete após denúncia recebida pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) sobre um possível caso de abandono de incapaz na rua Camburi, na comunidade América do Sul.

A equipe policial, imediatamente acionada pelo Ciops, dirigiu-se ao endereço indicado, onde confirmou a veracidade da denúncia. O menino, abandonado desde a tarde do dia anterior, estava desamparado, sem qualquer supervisão adulta. Até o momento da operação policial, a mãe da criança não havia sido localizada.

De acordo com relatos dos vizinhos, a criança estava entregue à própria sorte desde a tarde do dia anterior, levantando preocupações sobre sua segurança e bem-estar. A Polícia Militar, cumprindo seu papel de proteger a comunidade, encaminhou imediatamente o menor para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Redação AM POST