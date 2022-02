Polícia resgata crianças vítimas de agressão física, praticada por mãe e avó materna em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), realizou, na quarta-feira (16/02), o resgate de cinco crianças, de idades entre 2 e 8 anos, que se encontravam em situação inapropriada, em uma residência localizada no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da unidade especializada, as diligências iniciaram após as equipes de investigação receberem áudios mostrando as agressões que as crianças sofriam. As autoras do delito seriam a mãe, 25, e a avó materna das vítimas, 52.

“Tu gosta de apanhar é?” Tu gosta de apanhar é seu safado é? é ? Tu gosta de apanhar ? Grita aí que eu quero ver? Grita mais? tá ouvindo?”, dizia a mulher de 25 anos no áudio.

“Ao chegar ao local, constatamos que o ambiente era completamente inadequado para a habitação humana, e as crianças apresentavam sinais de desnutrição e maus-tratos”, explicou a delegada.

Continua depois da Publicidade

A autoridade policial acrescentou que, ainda no local, as crianças relataram as constantes agressões físicas, o que confirmou o teor da denúncia.

“Após a ação, as crianças foram afastadas das autoras e encaminhadas a um abrigo institucional. O Juizado da Infância foi informado acerca da situação e irá decidir sobre a guarda delas”, falou Joyce.

Continua depois da Publicidade

As mulheres foram encaminhadas à delegacia, para prestar depoimentos. Elas assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e responderão por maus-tratos e perigo para a vida e a saúde de outrem em liberdade.