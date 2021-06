Polícia resgata recém-nascido que foi ‘penhorado’ pela própria mãe em boca de fumo

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um bebê de 1 mês foi resgatado pelo Conselho Tutelar em uma boca de fumo, na tarde de terça-feira (8), em Pontes e Lacerda (448 km ao Oeste de Cuiabá). Segundo informações, a criança foi penhorada pela própria mãe para pagar dívida de drogas.

A denúncia chegou ao Conselho Tutelar que, com apoio da Polícia Militar, foi até o ponto de venda de drogas e resgatou o bebê.

A boca de fumo funciona em uma casa no bairro Residencial Vera. Duas mulheres estavam com a criança e não assumiram que a pegaram como garantia do pagamento.

Elas alegaram que a mãe pediu para que elas cuidassem do bebê. A mãe da criança e as duas mulheres têm antecedentes criminais por tráfico no Mato Grosso. O bebê foi levado ao Lar de Apoio à Criança (LAC) de Pontes e Lacerda.