Polícia revela identidade de mototaxista flagrado se masturbando para adolescente em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou a foto de Rafael Nascimento Ribeiro, o mototaxista que exibiu as partes íntimas e se masturbou para uma adolescente e um mulheres na última sexta-feira (21), em Manaus.

De acordo com a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), Rafael está sendo procurado pelo crime de tentativa de estupro.

A primeira vítima do homem foi uma adolescente, que foi ouvida na Depca e um inquérito sobre o ato criminoso aberto para apurar a possibilidade de haver outras vítimas.

Câmeras de vigilância registraram o momento em que o homem persegue a adolescente enquanto se masturba no meio da Avenida da Amizade esquina com a 17, bairro Alfredo Nascimento, zona norte da capital. O caso aconteceu no início da manhã do último sábado por volta de 7h30.

Depois o homem foi flagrado novamente, no mesmo dia, cometendo o ato com uma outra mulher em uma rua de Manaus.

Assista: homem é flagrado seguindo adolescente enquanto se masturba no meio da rua em Manaus pic.twitter.com/4LRBAyLwmL — AM POST (@portalampost) July 24, 2023

Quem tiver in formações sobre a localização do suspeito deve entrar em contato com a polícia pelos números (92) 99115-1284, 99486-4027 e 181. Em todos os números informados, garantia total de sigilo.