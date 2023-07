Polícia solicita ajuda da população para localizar desaparecidos em Manaus

Familiares das vítimas e a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) solicitam, nesta terça-feira (4), ajuda da população para localizar o paradeiro de Ivan Rocha Maciel, 37; Ruan Silva Menezes, 25; e Gabriel Felipe Medeiros dos Santos, 20, que desapareceram em datas distintas na Região Metropolitana de Manaus.

Ivan Rocha Maciel, de 37 anos, está desaparecido desde a madrugada do dia 9 de abril deste ano, por volta das 4h, após sair de sua casa em um residencial na rua da Vitória, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte da capital. Já Ruan Silva Menezes, 25, desapareceu no dia 12 de junho, por volta das 17h, após sair da casa de sua ex-companheira, na rua Cambixa, bairro São José Operário, Zona Leste.

Gabriel Felipe Medeiros dos Santos, 20, está desaparecido desde o dia 22 de junho, por volta das 11h, quando estava em sua motocicleta marca Honda, modelo CG Titan, de cor preta, vindo do município de Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas, em direção à capital.

A PC-AM solicita, a quem saiba a localização dos desaparecidos, que as informações sejam repassadas por meio do número (92) 3667-7713, disque-denúncia da Deops, bem como pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Redação AM POST