Polícia solicita ajuda para encontrar suspeito de tentar matar médico em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 22° Distrito Integrado de Polícia (DIP), solicita que a população divulgue as imagens de Fábio Wenderson Tavares dos Santos, 30, que está sendo procurado por ser suspeito de tentar matar um médico, no dia 22 de agosto, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona centro-sul da capital.

O delegado Adriano Félix, titular da unidade policial, informou que câmeras de segurança registraram a ação criminosa e por meio das imagens foi possível identificar Fábio Wenderson como executor dos disparos contra o médico. O suspeito tem passagem pela polícia e é foragido do sistema prisional do Pará.

A PC-AM destaca que quem tiver informações sobre o paradeiro de Fábio Wenderson, deve entrar em contato pelo número 181, disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, afirmou o delegado.

Redação AM POST