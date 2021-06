Polícia suspeita que jovens amazonenses tenham sido vítimas do ‘tribunal do crime’ em SP

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O delegado Fábio Pinheiro Lopes, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo, que é responsável pelas investigações das mortes das amigas de Manaus Julia Renata, de 25 anos, e Claudia Cristina, de 35, informou que os corpos ainda estão sendo periciados, mas uma das hipóteses é que as jovens foram executadas pelo ‘tribunal do crime’, por suposto envolvimento com o tráfico. Familiares das vítimas disseram que desconhecem a informação.

As duas estão desaparecidas desde a madrugada de 3 de junho, quando foram a uma festa baile funk, na comunidade Paraisópolis, localizada na zona sul de São Paulo. Júlia e Claudia estariam morando em Guarulhos (SP) há pelo menos dois meses. As jovens foram vistas pela última vez em uma festa conhecida como “Paraíso na Laje”, localizada na rua Silveira Sampaio, no bairro do Morumbi, próximo à comunidade.

Os corpos das duas mulheres foram encontrados em um local de fácil acesso, já em estado de decomposição, na manhã desta terça-feira (15) em uma rodovia na zona sul de São Paulo.

