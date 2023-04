Polícia vai investigar professor por declarações de apoio a massacre de crianças em creche de Blumenau: ‘mataria uns 20’

Redação AM POST*

A Secretaria de Estado de Educação de Santa Catarina vai apurar a conduta de um professor da escola estadual Georg Keller, em Joinville (SC), que disse, em sala de aula, que “mataria uns 15, 20”, se referindo ao ataque a creche em Blumenau na última quarta-feira (5), em que morreram quatro crianças.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Entrar com dois facões, um em cada mão e ‘pá’. Passar correndo e acertando”, completou. O momento da declaração do docente foi gravado por alunos em momento da aula em que a turma estava conversando sobre a tragédia. Pais e alunos querem a expulsão do profissional.

De acordo com os alunos, o professor costuma fazer comentários preconceituosos e de ódio em diversas ocasiões. Em um dos casos relatados os estudantes dizem que uma colega confessou estar triste durante uma aula, e o professor teria sugerido que ela retirasse a própria vida para “poupar oxigênio no mundo”.

Vaja abaixo a nota da Secretaria, na íntegra:

“A Secretaria de Estado da Educação (SED), por meio da coordenadoria regional de Joinville, informa que está ciente da situação envolvendo um professor na EEB Dr. Georgi Keller e está tomando todas as medidas cabíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neste primeiro momento, será realizada a escuta junto a direção da escola para verificação dos fatos para dar andamento ao processo.

A SED salienta que, visando o fortalecimento socioemocional, o currículo catarinense trabalha com competências e habilidades que ampliam o respeito e a empatia na sociedade. As coordenadorias regionais também contam com profissionais como psicólogos e assistentes sociais, que compõem o Núcleo de Prevenção às Violências Escolares (NEPRE), para dar suporte às escolas e estudantes.”