Policiais militares da Operação Hórus/Fronteira Mais Segura capturaram, na madrugada desta segunda-feira (7), um homem, identificado como Jhon Remerson Ângelo da Silva, de 30 anos, que estava foragido da Justiça do Estado de Rondônia no Beco José Rebouças, bairro Nossa Senhora de Fátima, no município de Lábrea, interior do Amazonas.

De acordo com informações da Polícia, a prisão foi resultado de uma denúncia anônima. Ao chegarem no local, os agentes encontraram Jhon Remerson. Durante a abordagem, o homem tentou se identificar como “Bruno Henrique”, negando ser o foragido procurado.

No entanto, os policiais utilizaram o aplicativo do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) para verificar as informações e constataram a existência de um mandado de prisão em nome do suspeito. Diante das evidências, o homem foi reconhecido por foto e acabou confessando.

Após a confissão, ele foi preso e encaminhado à 6ª Delegacia Interativa de Polícia Civil de Lábrea (DIPCL) para as providências legais cabíveis.

