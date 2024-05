Policiais militares e guarda municipal são presos suspeitos de roubo e extorsão em casa de Manaus

Notícias de Manaus – Uma operação resultou nas prisões de dois policiais militares identificados como sargento Márcio José e cabo Antônio Carlos dos Santos, além de um guarda municipal de Presidente Figueiredo, identificado como William Lopes. As prisões foram nesta segunda-feira (6), no estacionamento do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus.

Por volta das 11h desta manhã, a equipe da 9º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), recebeu um homem que relatou que teve a invadida nesta manhã por aproximadamente cinco pessoas que alegaram serem policiais civis e terem um mandado de busca e apreensão para ser cumprido. O documento não foi mostrado aos moradores.

PUBLICIDADE

Dentro do imóvel , o grupo teria subtraído jóias e outros objetos de valor da residência. Os moradores também receberam ameaças de que o grupo retornaria ao local e para que isso não acontecesse, deveriam pagar R$ 10 mil.

Os suspeitos começaram a ameaçar os moradores por mensagens no aparelho celular e exigiram a entrega do valor.

A polícia foi até o estacionamento do hospital, local combinado entre os suspeitos e o morador, e avistou um carro modelo Volkswagen Voyage cinza com as características repassadas pelo denunciante.

PUBLICIDADE

No veículo foram apreendidos materiais levados da casa além de colete balístico com emblemas da Polícia Civil. Uma pistola ponto 40 com 11 munições, uma arma falsa, três celulares, um DVR e roupas também foram apreendidas.

A ocorrência foi apresentada no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

PUBLICIDADE

Posicionamento

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informou por meio de nota que o Comando de Policiamento de Área (CPA) Leste realizou uma ação policial com o efetivo das 9ª e 11ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms), que resultou na prisão de dois policiais militares e um salva vidas municipal de Presidente Figueiredo, após uma denúncia de roubo a residência.

PUBLICIDADE

A PMAM abriu procedimento administrativo para apurar o ocorrido e ressalta que não compactua com ações ilícitas de seus agentes e que vem atuando para combater os desvios de conduta praticados pelos seus policiais militares, a exemplo da ação deflagrada nesta segunda-feira (06/05)

*Redação AM POST