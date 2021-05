Policiais prendem foragido por estupro que tentou fugir arrombando telhado de casa em Tapauá

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Policiais militares do 2° Pelotão em Tapauá, da 4° Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) detiveram, na madrugada de terça-feira (25/05), um foragido da justiça, por estupro de vulnerável, próximo ao aeroporto do município de Tapauá, distante 449 quilômetros de Manaus.

A equipe se reuniu na base, com mandado de prisão, com objetivo de receber mais informações sobre o foragido, que já teria fugido em outro momento. O comandante do 2º Pelotão, tenente PM Rildo Costa, apresentou as orientações e os procedimentos que seriam adotados para a missão ser executada com sucesso.

Ao amanhecer, seguiram para a casa do foragido, onde foi feito o cerco. E ao entrarem na casa, o foragido tentou fugir, escalando as paredes e arrombando o telhado, andando sobre as folhas de alumínio, e em seguida foi detido pelos policiais e encaminhado à 64ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos.