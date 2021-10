Policiais recapturam detentos que não voltaram de saída temporária em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa (DIP) de Parintins (distante 369 quilômetros), deflagrou na manhã desta sexta-feira (15/10), por volta das 6h, a Operação Regresso que resultou no cumprimento de dois mandados de prisão por sentença condenatória, sendo um em nome de Jamil Tavares Carneiro, 33, e outro em nome de Michael Gonçalves Santarém, 27. As prisões ocorreram nos bairros da União e Itaúna II, respectivamente.

Continua depois da Publicidade

A operação teve como objetivo capturar detentos que não retornaram após serem beneficiados pelas saídas no período de pico da pandemia da Covid-19. A operação contou com a participação da delegada-geral Emília Ferraz, e do diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Bruno Fraga.

“Após localizarmos os infratores, fomos aos locais indicados, logrando êxito nas capturas. Quero parabenizar o delegado Adilson Cunha e a equipe da DIP de Parintins pelo excelente trabalho desempenhado frequentemente”, disse a delegada-geral.

De acordo com o delegado Adilson Cunha, titular da DIP, os homens foram presos em suas residências e não ofereceram resistência à prisão. “Na manhã desta sexta, nós conseguimos efetuar a prisão desses dois infratores que cumpriam pena pelo crime de roubo. Agora, eles voltarão ao presídio para terminar de cumprir suas sentenças”, ressaltou o delegado.

Continua depois da Publicidade

Ainda conforme Cunha, as ações seguem em andamento para cumprir outros 12 mandados de prisão relacionados a detentos beneficiados pelas saídas durante o pico da pandemia de Covid-19.

O mandado de prisão em nome de Jamil Tavares foi expedido no dia 20 de outubro de 2020, e o mandado em desfavor de Michael Gonçalves foi expedido no dia 21 de outubro de 2020, ambos pela juíza substituta Juliana Arrais Mousinho, da 1ª Vara da Comarca de Parintins.

Continua depois da Publicidade

Procedimentos – Jamil Tavares Carneiro e Michael Gonçalves Santarém foram encaminhados ao presídio daquele município, onde permanecem à disposição da Justiça.

FOTOS: Divulgação/PC-AM

Continua depois da Publicidade

Informações para a Imprensa: Assessoria de Comunicação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM): Milena Reis 98202-2576, Suelene Michiles 99215-9102, 99962-2705 (corporativo), Bruno Mazieri 98145-2405, 3214-2250 e 3214-2262