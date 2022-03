Policiais recuperam carro roubado de idoso em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Foi recuperado na tarde desta quinta-feira (17/3), um veículo com restrição de roubo, no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Os policiais da da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram informados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) de que um veículo estava parado na rua Perpétua, no referido bairro. No local, foi identificado que o automóvel Fiat Strada, cor preta, placa PHE 7G01 estava com registro de roubo.

A equipe entrou em contato com o proprietário do carro, um homem de 63 anos, que relatou aos policiais que infratores levaram a chave principal e reserva do veículo, assim como uma televisão de 50 polegadas e a quantia de R$ 1800.

O dono do carro compareceu no endereço de posse do Boletim de Ocorrência (B.O), e acompanhou a guarnição até a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (DEFRV), onde foram feitos os procedimentos legais.