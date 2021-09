Policiais recuperam pertences de vítimas após assalto a rota de empresa do distrito em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Na madrugada de hoje (24/09), policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) recuperaram vários objetos que haviam sido subtraídos durante roubo em uma rota do transporte coletivo particular, no bairro Tancredo Neves, na zona leste da capital amazonense.

Continua depois da Publicidade

A equipe da viatura 6202 foi informada, por volta das 2h40, que três suspeitos haviam cometido assalto a uma rota do transporte coletivo particular, que levava funcionários de uma empresa do Polo Industrial de Manaus (PIM). A ação criminosa teria ocorrido na alameda Alphaville, no Tancredo Neves, e os suspeitos teriam fugido para uma área de mata após roubar os pertences das vítimas.

Ao realizar diligências no local, a equipe avistou três homens entrando na área de mata, e iniciou buscas na área, porém os infratores não foram localizados. No local onde os suspeitos foram avistados, os policiais encontraram quatro aparelhos celulares, pertencentes às vítimas do roubo, e conduziram os objetos recuperados para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi registrado o caso. As investigações continuam para prender os envolvidos.

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

Continua depois da Publicidade

FOTO: Divulgação/PMAM

Informações para a imprensa: Diretoria de Comunicação Social (DCS) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM): 98842-1841.