Policiais resgatam adolescente perdido na zona Leste de Manaus

Redação AM POST

Policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) resgataram um adolescente de 14 anos, na noite desta quarta-feira (06/10), que estava perdido na zona leste da capital.

A equipe da viatura 6052 foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), por volta das 21h20, para verificar a ocorrência de um garoto desaparecido, na rua Alexandrina Bentes, no conjunto residencial Castanheiras, bairro São José.

O acionamento se deu em resposta ao contato de uma senhora de 43 anos, após ser abordada pelo adolescente, que relatou estar perdido desde às 17h. Conforme a moradora, o garoto não sabia retornar para sua residência, já que morava havia pouco tempo no local. Ele disse ainda ter apenas algumas referências.

Com base nas informações, os policiais saíram em busca dos lugares citados. A ação contou com o apoio do Ciops, que localizou o número do telefone dos pais do adolescente. Após o contato, a equipe se deslocou para a travessa Suiça, comunidade Novo Reino 2, também na zona leste, e retornou o garoto aos cuidados dos pais em perfeito estado de saúde física e mental.

Denúncia – A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.