Policiais suspeitos de furtar bolsa são presos em Manaus

Redação AM POST

Dois policiais militares lotados da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram presos e autuados em flagrante suspeitos de furtar uma bolsa de dentro de um carro da mulher de um sargento da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). O crime foi praticado durante um patrulhamento na madrugada de sexta-feira (21) e registrado pro câmeras de segurança. O endereço da ocorrência não foi divulgado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas imagens é possível perceber que os agentes de segurança estava fazendo a rota quando se deparam com o carro estacionado na rua. Eles descem da viatura, vão em direção ao veículo, notam que um dos vidros está aberto e que tinha uma bolsa em um dos bancos.

Em seguida, um dos policiais, com uma lanterna, retira a bolsa de dentro do veículo e coloca dentro da viatura. A outra policial militar apenas observa a ação acontecer, sem fazer nada.Os policiais militares envolvidos no caso atendem os bairros da zona leste da capital.

O que os suspeitos não esperavam era que o material levado pertencia à mulher de um sargento da própria PM, que denunciou o caso e as imagens do circuito interno de segurança. A polícia informou que dentro da bolsa havia R$ 300.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) disse que os suspeitos foram presos em flagrante pela Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) da Polícia Militar do Amazonas.

O órgão informou, ainda, que a PMAM tomou conhecimento do fato e determinou a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para que o caso seja devidamente apurado e as medidas administrativas em relação ao ocorrido sejam tomadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A PMAM ressaltou que não compactua com desvios de conduta praticados por seus agentes e afirma que está à disposição dos órgãos competentes para auxiliar no andamento das investigações.