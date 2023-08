Policiais suspeitos de torturarem mulher são alvos de operação em Manaus

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) pediu, na manhã desta sexta-feira (25), a prisão de dois policiais militares suspeitos de torturarem uma mulher dentro da casa dela no bairro Educandos, zona sul de Manaus. Durante a Operação Tertium Genus foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e também estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão.

Os policiais são lotados na Secretaria de Estado Adjunta de Operações (Seaop). De acordo com a denúncia, a sessão de tortura teria acontecido no dia 12 de agosto no momento em que os dois militares armados com fuzil chegaram à casa da vítima, que também funciona como distribuidora de bebidas. Os homens arrombaram o gradil e iniciaram as torturas a procura de drogas e de uma arma que seria supostamente do namorado da vítima.

Em depoimento no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) a mulher disse em depoimento que os policiais procuravam o namorado dela conhecido como Jandersson que seria responsável por tráfico de drogas na zona sul. O advogado da mulher alegou que os policiais também plantaram drogas na distribuidora.

Ainda segundo as informações, os policiais estavam em uma S-10 e um Ônix branco, com placas frias e arrancaram e apreenderam as câmeras de segurança do local.

A equipe do Portal D24Am entrou em contanto com a assessoria da Polícia Militar do Amazonas (PM/AM) e da Secretaria de Segurança Público do Amazonas (SSP/AM) e aguarda retorno.

