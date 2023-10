Policial Civil envolvido em agressão a babá e advogado em condomínio de Manaus tem prisão preventiva revogada pela Justiça

Notícias de Manaus – Nesta segunda-feira (16), a defesa da babá Cláudia Gonzaga Lima e do advogado Ygor de Menezes Colares informou que o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) determinou a revogação da prisão preventiva do investigador de Polícia Civil, Raimundo Nonato Machado. Ele e a esposa Jussana Machado estão sendo acusados de agressão às vitimas mencionadas no estacionamento de um condomínio de luxo em Manaus.

O escritório Jurídico Berçot e Berçot que representa a babá e o advogado, lamentou a decisão que revoga a prisão preventiva de Raimundo e afirma que ele é responsável direto por todo o ocorrido no dia 18 de agosto deste ano, seja na qualidade de agressor ou incentivador. Ele ainda destacaram o fato de ele ter fornecido a arma que quase ceifou a vida de Ygor.

“As vítimas foram fisicamente agredidas, e, muito além dos hematomas e marcas em

seus corpos, carregarão para sempre em suas vidas o abalo psicológico do trauma sofrido,

fruto do sentimento de impotência e medo de quem sofre com a violência.

Nesse aspecto, saber da soltura do casal agressor com tão diminuto tempo de prisão e

antes mesmo de ocorrer a primeira audiência de instrução processual, agiganta os sentimentos de impunidade, insegurança e medo nas Vítimas”, escreveram os advogados em nota.

Para finalizar, eles pediram para que a Justiça seja feita e que o Ministério Público do Estado do Amazonas recorra dessa decisão de soltura, deixando claro para toda

a Sociedade que o MP não aceitará o império da Impunidade”, finalizaram.

No dia 27 de setembro, a Justiça também revogou a prisão preventiva da professora de educação física Jussana Machado, esposa de Raimundo Nonato.

A prisão foi substituída por medidas cautelares diversas da prisão tais como o uso de tornozeleira, comparecimento periódico em juízo, proibição de se ausentar de Manaus, recolhimento domiciliar no período noturno e manter contato com as pessoas relacionadas ao fato.

A Defesa do casal ainda não se pronunciou sobre essa nova decisão que revoga a prisão de Raimundo Nonato.

Suyanne Lima – Redação AM POST