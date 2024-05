Policial de folga é morto a tiros na frente de equipe da PM; veja vídeo

Um policial militar, identificado como José Heliomar Adriano de Souza Filho, de 42 anos, foi assassinado a tiros na calçada de um bar localizado no bairro Vila Velha, em Fortaleza (CE), no último domingo (12). O assassinato foi presenciado por guarnição da Polícia Militar que fazia patrulhamento próximo do local. Uma outra pessoa, que trabalhava no bar, também foi baleada.

De acordo com a polícia, o PM, que estava de folga, estava assistindo a um jogo de futebol no bar, quando os suspeitos chegaram e efetuaram os disparos. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento que a viatura estava trafegando na via quando o carro dos criminosos parou na esquina, a alguns metros de distância, e ataca o PM.

Policial de folga é morto a tiros na frente de equipe da PM pic.twitter.com/aUyEaWEkJK — AM POST (@portalampost) May 13, 2024

O policial ainda tentou reagir, mas foi alvejado. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas apenas constaram a morte. O caso é investigado pela 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Investigado

O PM José Heliomar estava afastado das funções pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará (CGD), que instaurou um Conselho de Disciplina para investigar a conduta dele e de outros quatro agentes que foram baleados na região da Bara do Ceará, na capital, em fevereiro deste ano.

Na ocasião, ele e os outros militares foram socorridos. Ainda no hospital um dos policiais foi preso por suspeita de chefiar uma organização criminosa formada por PMs.