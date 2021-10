Policial federal tem dentes quebrados e orelha rasgada ao ser agredido por travestis

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST*

Um policial federal foi espancado por pelo menos três travestis na madrugada deste sábado (23/10), na Avenida Colombo, no município de Maringá (PR). As imagens mostram o momento em que elas reclamam de falta de pagamento por um programa.

Continua depois da Publicidade

A gravação flagrou diversos golpes desferidos contra o agente. A confusão ocorreu em frente ao prédio da Secretaria de Mobilidade (Semob) do município. O federal, de camiseta cinza, tenta fugir, mas em certo momento, uma delas grita: “Não deixa ele entrar no carro”. Uma outra afirma que o policial a ameaçou com uma arma.

Outra tomada mostra o homem caído no chão, com agentes da Semob no local após intervenção para conter o linchamento. Ainda assim, uma travesti levanta a cabeça do policial caído e acerta outro golpe. “Se mostra agora, mostra o seu rosto”, grita.

*Com informações do Metrópoles