Policial feito refém na própria casa, reage e mata suspeito

Na madrugada desta sexta-feira (19), um policial militar reagiu a um assalto à própria casa e matou um suspeito baleado. O caso aconteceu em Hortolândia (SP). As informações são do G1.

Outros três homens, que participaram do crime, conseguiram escapar. Eles ainda não foram localizados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O boletim de ocorrência aponta que o policial tinha deixado o portão da residência encostado após ter aberto para a esposa e o filho. O policial relatou que deitou no sofá ao lado de um revólver calibre 38 e acabou dormindo.

Ele acordou já com os quatro bandidos dentro do imóvel. Os homens anunciaram o assalto e pediram que o policial desbloqueasse o celular e fizesse transferências via Pix, além de obrigá-lo a entregar dinheiro e a chave do carro.

O grupo criminoso também rendeu a esposa e o filho do PM. O policial pegou a arma e efetuou cinco disparos, atingindo um dos suspeitos. Ele perseguiu os outros e deu mais 15 tiros, mas não conseguiu acertar os bandidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma câmera de segurança registrou os criminosos na rua antes e depois do assalto. O homem baleado chegou a ser levado para o Hospital Mário Covas, mas morreu no local.

A polícia apreendeu quatro armas, sendo duas dos criminosos e duas do policial. O episódio foi registrado, no 1º Distrito Policial de Hortolândia, como roubo e morte em decorrência de intervenção policial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST