Policial militar aposentado é preso por abuso sexual em centro de umbanda

Nesta quinta-feira (18/1), a Polícia Civil deteve um policial militar aposentado de 61 anos, Eder Morini, sob acusações de realizar práticas de curandeirismo e abusar sexualmente de mulheres que o procuravam em busca de ajuda espiritual em seu centro de umbanda, localizado nos fundos de sua residência em Salesópolis, no interior de São Paulo.

Eder Morini, que se autodenominava “médium”, atraía pessoas com promessas de solucionar problemas pessoais. Contudo, as vítimas se deparavam com exigências financeiras e favores sexuais para obter supostas curas espirituais. O suspeito foi indiciado por quatro crimes: estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude, assédio sexual e curandeirismo.

O delegado titular da delegacia local, Ricardo Glória, revelou que até o momento cinco vítimas foram identificadas, todas mulheres jovens e de baixa renda. Segundo relatos das vítimas, Morini, em alguns casos, alegava incorporar “entidades” e exigia que as mulheres se relacionassem sexualmente com ele. As que resistiam eram ameaçadas, conforme consta nos boletins de ocorrência.

Uma vítima, de 19 anos, buscou ajuda espiritual devido a problemas no relacionamento. Em troca da prometida cura espiritual e benefícios materiais, a jovem foi coagida a manter relações sexuais com o suspeito, culminando em um estupro meses depois.

A polícia realizou buscas no centro religioso de Morini, recolhendo velas, celulares, cadernos e peças de roupa. O policial militar aposentado foi conduzido à Delegacia de Polícia e, após os procedimentos legais, encaminhado ao Presídio Romão Gomes, em São Paulo.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que a Delegacia de Salesópolis instaurou inquérito policial para investigar todas as circunstâncias do caso. As vítimas foram ouvidas, exames solicitados junto ao Instituto Médico Legal (IML) e Instituto de Criminalística (IC), e diligências adicionais estão em curso para esclarecer os fatos.

