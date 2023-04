Policial Militar baleado na cabeça durante tiroteio em marina morre em hospital de Manaus

Redação AM POST

Neste sábado, 22, o Policial Militar Anderson Bruno de Souza Araújo, de 43 anos, morreu após ser baleado na cabeça durante uma festa nesta sexta-feira, 21, na Marina Marie, no Ramal do Bancrevea, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, o caso aconteceu durante um show no local, por volta das 23h30. Em certo momento, suspeitos se aproximaram de dois homens identificados como Enrique de Lima Araújo, 24, e Lucas Gabriel Costa Albuquerque, 28, e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra eles. Ambos morreram no local.

Durante o tiroteio, o PM foi atingido na cabeça e socorrido por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No entanto, Anderson não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois no Hospital e Pronto socorro João Lúcio. As mortes devem ser investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).