Policial militar da reserva mata porteiro a tiros após agredir esposa

Um soldado da reserva da polícia militar causou a morte a tiros do zelador do prédio onde residia no bairro de Boa Viagem, região sul de Recife, em Pernambuco, na última sexta-feira (16).

Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foram chamadas por volta das 21h para um incidente na rua Tenente João Cícero. Conforme a Polícia Militar, um homem teria agredido a esposa e, posteriormente, disparado contra o zelador do condomínio. A esposa escapou e se refugiou em um apartamento vizinho.

O responsável pelos tiros é um oficial médico da reserva da PMPE, de 60 anos, cuja identidade não foi divulgada, enquanto o zelador foi identificado como José Washington de Santana, de 53 anos.

Um sistema de vigilância registra o militar da reserva indo até a portaria para buscar informações sobre o paradeiro da mulher. Ele se aproxima da porta e inicia uma discussão com o zelador, depois, retira a arma e aponta para a vítima. Inicialmente, José Washington tenta segurar a mão do militar, a conversa continua e o homem permanece com a arma. Subsequentemente, o militar atira duas vezes contra o zelador e retorna para o seu apartamento.

Segundo informações policiais, o homem permaneceu isolado no apartamento até a chegada dos policiais. O perímetro foi cercado para iniciar negociações com o objetivo de persuadi-lo a se entregar, mas o homem já havia tirado a própria vida.

A Polícia Civil do estado informou que uma investigação policial foi iniciada e mais detalhes serão divulgados após a completa elucidação dos acontecimentos.

O Sindicato dos Trabalhadores em Condomínio (SIEEC) convocou um protesto para segunda-feira (19), às 07h, em frente ao condomínio onde José Washington foi morto. “O SIEEC (Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios) está de luto pela morte trágica do trabalhador zelador, e neste momento representantes do sindicato estão no IML, no bairro de Santo Amaro, no Recife. Não vamos parar!”, informa a publicação nas redes sociais.

Redação AM POST