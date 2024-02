Policial Militar é alvejado no pescoço na Zona Norte de Manaus

Na madrugada deste domingo (11), por volta das 03h30, um policial militar identificado como Josenilson de Souza Alves, de 32 anos, deu entrada no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia, localizado na Zona Norte de Manaus, com um ferimento de bala no pescoço. O incidente ocorreu no Bairro Monte Sinai, na mesma região da cidade.

O Subcomandante de Área (SSA) da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), 2º Tenente Helder Nonato, foi acionado após receber uma ligação através da linha direta, informando sobre a ocorrência. De acordo com informações coletadas no local por um cidadão, na Rua Argemiro Germano, foi ouvido um disparo vindo de dentro de um veículo. Ao investigar, encontraram o policial ferido no pescoço.

Populares que estavam nas proximidades prestaram os primeiros socorros e transportaram o policial até o SPA Galiléia. O veículo envolvido no incidente foi abandonado na Rua 15 do Monte Sinai. A perícia foi acionada e realizou uma análise completa do automóvel. Após ser estabilizado, o policial foi transferido para o Hospital João Lúcio.

A Polícia Militar do Amazonas emitiu uma nota informando que o estado de saúde do policial é restrito aos familiares. O caso será investigado pela Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias do incidente e identificar os responsáveis pelo disparo.

Redação AM POST