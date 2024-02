Policial penal é afastado suspeito de vazar informações da PC a quadrilha de fraudes em acidentes

Um policial penal do Distrito Federal está sendo alvo de busca e apreensão nesta sexta-feira (16/2) em decorrência de sua suspeita de vazar informações cruciais de um investigador da Polícia Civil do DF para integrantes de uma quadrilha especializada em simular acidentes de trânsito e destruir carros de luxo para receber indenizações elevadas de seguradoras.

Durante a operação realizada pela 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), local em que o servidor reside, foram recolhidos eletrônicos, documentos e, seguindo decisão judicial, armas de fogo, carteira funcional e distintivo do policial penal. O pedido de busca e apreensão é parte de uma investigação mais ampla sobre as atividades ilícitas da quadrilha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Civil do DF solicitou o afastamento temporário do servidor das suas funções públicas, e o juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia acatou a solicitação, determinando um afastamento de 90 dias. Nesse período, o policial penal não poderá frequentar as dependências da instituição nem acessar a rede do sistema prisional.

Além das suspeitas de vazamento de informações, o servidor é investigado por tentar beneficiar um dos líderes da quadrilha ao flexibilizar o cumprimento da sua prisão preventiva.

A quadrilha, conhecida como “Playboys da batida”, foi desmantelada em setembro de 2023, durante a Operação Coiote, conduzida pela 18ª DP. Composta por um empresário, uma advogada, um ex-policial militar do DF, a esposa do PM e outros dois integrantes, a organização criminosa forjou pelo menos 12 acidentes violentos, destruindo 25 veículos de luxo de montadoras renomadas como Porsche, Audi, BMW, Mercedes e Volvo, lucrando mais de R$ 2 milhões em seguros fraudulentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST