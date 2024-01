Policial Rodoviário Federal é preso transportando 338,6 kg de drogas em compartimento secreto

A Polícia Militar efetuou a prisão em flagrante de dois homens, de 42 e 46 anos, na última quarta-feira (17/1), por transportarem 326 tijolos de cocaína e crack em um compartimento oculto de um veículo. Surpreendentemente, um dos detidos é um agente da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O episódio ocorreu na Rodovia SP 270, no município de Assis, interior de São Paulo.

Os policiais, em patrulhamento pela rodovia, avistaram um caminhão guincho transportando um carro. Dentro do veículo estavam os dois suspeitos, que tentaram agir de forma suspeita ao avistar a viatura. O comportamento chamou a atenção da equipe policial, que decidiu realizar a abordagem.

Os detidos, um deles identificado como agente da PRF, alegaram que o carro havia quebrado, motivando o chamado do guincho. Contudo, durante a vistoria no veículo, os policiais notaram um compartimento estranho no assoalho, onde foram encontrados 198 tijolos de cocaína e 128 tijolos de crack, totalizando 338,6 kg de drogas.

A dupla confessou que receberia pagamento pelo transporte das drogas da cidade de Toledo, no Paraná, até a cidade de São Paulo. As substâncias ilícitas, assim como o veículo, foram apreendidas. O agente da PRF e seu comparsa foram encaminhados à Delegacia Seccional de Assis, onde aguardarão as providências legais.

Redação AM POST