Policiamento é intensificado nos bairros da zona leste de Manaus

Redação AM POST

Para garantir a segurança dos usuários do transporte alternativo, popularmente conhecido como “amarelinho”, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) reforçou o policiamento nos bairros da zona leste de Manaus com a operação “Catraca”, na manhã desta segunda-feira (07/06).

A operação faz parte das ações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) para inibir novos ataques criminosos.

O comandante da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), capitão João Paulo, explica que o reforço policial tem como objetivo transmitir segurança e tranquilidade para a população.

“Estamos realizando a operação ‘Catraca’, que visa o combate ao crime no transporte coletivo. Hoje pela manhã apenas os micro-ônibus alternativos estavam rodando. Estamos abordando e verificando se tem alguma situação de ocorrência. Nosso trabalho é transmitir segurança para a sociedade”, enfatizou o capitão.

Segundo o comandante, a ação vai ocorrer durante todo o dia nos bairros da zona leste. “Vamos continuar a operação com incursão, saturação, realizando abordagens em atitudes suspeitas. A gente faz o policiamento ostensivo em toda área comercial e por dentro dos bairros”, disse.

Prisões – Ao todo, 31 pessoas já foram presas por suspeita de participação em ataques criminosos cometidos desde a noite do último sábado (05/06) em Manaus e alguns municípios do interior do estado. Até o momento, apenas na capital, 17 pessoas foram presas e uma criança de 11 anos foi apreendida.