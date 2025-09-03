Polícias Civil e Militar desarticulam grupo envolvido em tráfico e homicídios no Amazonas

Notícias Policiais – Sete homens foram presos nesta quarta-feira (3) durante a Operação Reação, deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) em conjunto com a Polícia Militar (PMAM), no município de Lábrea, a 702 quilômetros de Manaus. A ação teve como objetivo desarticular uma organização criminosa responsável por tráfico de drogas, homicídios e outros crimes violentos que vinham ocorrendo na região.

De acordo com o delegado Paulo Gadelha, titular da Delegacia Interativa (DIP) de Lábrea, a operação cumpriu 26 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão em diferentes pontos estratégicos da cidade. A ofensiva foi planejada com base em investigações de inteligência e monitoramento, que identificaram a atuação dos suspeitos.

Durante as diligências, os agentes apreenderam quatro motocicletas com procedência suspeita, 19 aparelhos celulares, uma antena de internet via satélite e um sistema de câmeras de vigilância que era utilizado pelos criminosos para monitorar a movimentação policial e garantir o funcionamento das atividades ilegais.

O delegado destacou a relevância da integração entre as forças de segurança no combate ao crime organizado. Segundo ele, a união da Polícia Civil e da Polícia Militar foi essencial para garantir o sucesso da operação, desde a coleta de informações até a execução das ordens judiciais.

As autoridades ressaltaram que as investigações continuam para identificar e prender outros membros da facção que ainda atuam na região. O material apreendido será periciado, e os presos ficarão à disposição da Justiça.