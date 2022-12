População salva homem de execução em ramal na zona leste de Manaus

Redação AM POST

Um homem, não identificado, foi salvo enquanto havia sido deixado por criminosos para morrer nesta terça-feira (20), no quilômetro 6, do Ramal do Brasileirinho, na zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima estava sendo agredida por quatro homens quando populares avistaram o crime. Na ocasião, os meliantes fugiram e deixaram o homem baleado e com uma corda no pescoço para morrer.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e prestou socorro ao homem.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e nem a identificação dos autores.

A polícia investiga o caso.