Populares encontram homem morto em área de lazer em Manacapuru

De acordo com testemunhas, a vítima, que trajava calça e blusa, foi vista boiando nas águas do balneário por frequentadores que estavam no local.

Por Beatriz Silveira

26/08/2025 às 17:39

Notícias Policiais – Na tarde desta terça-feira (26), um homem ainda não identificado foi encontrado morto no Balneário do Miriti, localizado no município de Manacapuru, região metropolitana de Manaus.

De acordo com testemunhas, a vítima, que trajava calça e blusa, foi vista boiando nas águas do balneário por frequentadores que estavam no local. Assustados, populares acionaram imediatamente as autoridades.

Imagens que circulam em grupos de aplicativos de mensagens mostram o momento em que o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realiza o resgate do corpo. A cena rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, chamando a atenção para o caso.

Até o início da noite, não havia informações sobre a identidade do homem ou as circunstâncias que levaram à sua morte. A polícia deve apurar se houve afogamento ou outra causa relacionada ao óbito.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), em Manaus, onde passará por exames que irão esclarecer a causa da morte. A Polícia Civil também deve abrir investigação para levantar detalhes sobre o caso.

O Balneário do Miriti é um dos pontos turísticos mais frequentados de Manacapuru, especialmente em períodos de calor intenso, e o episódio levantou preocupação entre visitantes e moradores da região.

 

