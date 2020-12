Populares tentam invadir delegacia para linchar suspeito de estuprar e matar criança de 2 anos em Barreirinha

Redação AM POST

Confronto entre policiais e populares, foi registrado na noite deste domingo (20) em delegacia no município de Barreirinha (distante a 330 quilômetros de Manaus) após tentativa de invasão no local para linchamento de um homem suspeito de estuprar e matar a própria enteada de 2 anos.

A população se revoltou com o crime, depredou o prédio da delegacia do município e incendiou duas viaturas da Polícia Civil. Dois homens morreram após serem baleados em confronto entre manifestantes e policiais.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram moradores arremessando objetos contra a delegacia e os dois veículos sendo incendiados. De acordo com a Polícia Civil, o fogo foi rapidamente controlado.

De acordo com a polícia, na confusão duas pessoas foram baleadas e morreram no local, uma investigação foi aberta para descobrir o autor dos disparos. Por questões de segurança, o suspeito de estupro deve ser transferido ainda nesta segunda-feira (21) para Parintins.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o caso está sob controle. “(…) a Polícia Militar do Amazonas encaminhou reforços para Barreirinha em virtude de depredações registradas após a prisão de um infrator suspeito de estupro de vulnerável. No momento, a situação no município está sob controle. Caso seja necessário, serão enviados mais reforços policiais. A Polícia Civil deve encaminhar esta semana uma equipe para investigar o crime e apurar a depredação do patrimônio público”.

Veja o vídeo:

