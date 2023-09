Porteiro de hospital devia agiota e indicou médico para ser sequestrado, diz polícia em Manaus

O porteiro, Odenir Pinheiro de Oliveira, de 41 anos, que trabalhava na unidade hospitalar em que o médico oncologista Fábio Medeiros trabalhava, foi preso, na quarta-feira (13), é considerado o responsável por passar as informações para o grupo que praticou o sequestro da vítima em Manaus.

De acordo com a polícia, Odenir estava devendo R$ 7 mil a um agiota que atua em uma organização criminosa no bairro da Compensa e indicou o médico para que os criminosos fizessem o roubo. Além dele, Rodrigo de Carvalho de Souza, conhecido como “Alma”, 29; Thalys Gabriel da Costa Gama, 21; e Daniel Alves Monteiro, 19, também foram presos por envolvimento no crime. “Alma” foi apontado como líder do grupo criminoso.

“Ele [Odenir] foi abordado por um ‘soldado’ que é como eles chamam os integrantes da facção. Esse ‘soldado’ pediu que o porteiro indicasse uma pessoa para que eles pudessem praticar o roubo do dinheiro. O Odenir então acabou indicando o médico”, explicou o delegado.

Ainda segundo o titular da DEHS, “Alma” já praticou outros sequestros e possui um mandado de prisão por homicídio. Os demais suspeitos só deram apoio operacional no sequestro. O médico foi sequestrado no momento em que saia de um plantão noturno, na terça-feira (12), em uma unidade hospitalar no Parque 10 de Novembro. O caso foi registrado por câmeras de vigilância do local.

Segundo as informações da polícia, os criminosos ainda chagaram a pedir R$ 150 mil pelo resgate, porém, o resgate foi feito antes que a família da vítima fizesse a transferência. O médico foi resgatado de uma casa de madeira, em um rip-rap na Compensa. Fábio Medeiros estavam amarrado e com os olhos vendados.

Daniel, Odenir, Rodrigo e Thalys irão responder por extorsão mediante sequestro e ficarão à disposição do Poder Judiciário.

Procurados

Bruno Brito de Souza, conhecido como “Bruninho”, Emerson Paula Coutinho Junior, conhecido como “Coutinho”, Marcelo de Souza Azevedo e Renata Suellen Pereira da Silva, são suspeitos de envolvimento no sequestro do médico.

Redação AM POST