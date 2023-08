Porteiro é morto a tiros ao reagir a ladrão que fingia ser entregador

Um porteiro foi morto por um ladrão que fingia ser entregador durante um assalto a um prédio no Centro do Rio de Janeiro. José Jailton de Araújo chegou a reagir e a lutar com o criminoso, mas acabou baleado.

O episódio foi no dia 7 de agosto, na Rua Carlos de Carvalho, e todo o crime foi gravado por câmeras de segurança.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos registros, o bandido chega em uma moto vermelha. Ele se aproxima do portão, carregando uma mochila de entregas, e finge que fala ao telefone, aguardando a oportunidade de entrar.

Depois que um homem passa, o ladrão segura o portão e consegue acessar o edifício. Na portaria, o homem espera por alguns segundos até que moradores subam no elevador. Ele disfarça mexendo na mochila.

Em seguida, o bandido rende José Jailton com uma arma. Ele pega chaves do prédio e faz perguntas à vítima — a principal linha de investigação da polícia é que o criminoso pretendia roubar algum apartamento. O ladrão faz ameaças e dá um tapa no rosto do porteiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Depois de falar ao telefone, ele agride mais uma vez José Jailton, que então reage e tenta pegar a arma do bandido.

A luta corporal dura alguns segundos, até que o criminoso atira contra o porteiro, que morre na hora. Depois, o assassino junta as coisas, volta na sala, pega celulares e foge.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Delegacia de Homicídios investiga o caso como latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Quem tiver informações sobre o assaltante pode procurar o Disque Denúncia:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.

Redação AM POST