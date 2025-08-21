Posto de combustíveis é alvo de assalto durante a madrugada em Manaus

Notícias Policiais – Um posto de combustíveis localizado no bairro Novo Reino 2, na zona Leste de Manaus, foi alvo de um assalto na madrugada desta quinta-feira (21). O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, que flagraram o momento em que os criminosos chegaram e renderam os frentistas que estavam de plantão.

De acordo com testemunhas, os assaltantes agiram de forma rápida e recolheram os pertences das vítimas, incluindo celulares e objetos pessoais. Alguns clientes que estavam no local, entre eles motoristas e motociclistas, conseguiram perceber a movimentação suspeita e fugiram antes que fossem abordados pelos criminosos.

As imagens de segurança devem auxiliar as autoridades na identificação dos envolvidos. Até o momento, não há informações sobre prisões nem sobre a recuperação dos bens levados. A Polícia Civil informou que o caso será investigado para que os suspeitos sejam localizados e responsabilizados.

A ocorrência gerou preocupação entre moradores da região, que relatam um aumento na sensação de insegurança, especialmente em postos de combustíveis que funcionam durante a madrugada. A comunidade pede mais policiamento na área para coibir ações criminosas semelhantes.

Quem tiver informações que possam ajudar nas investigações pode entrar em contato pelos números oficiais da Polícia Civil ou realizar uma denúncia anônima pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O sigilo é garantido.