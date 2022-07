Pousada de luxo em Presidente Figueiredo é alvo de operação contra sonegação de impostos

Redação AM POST

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), cumpriu, no dia 5 de julho, diligência da Operação Taregas, do Ministério Público do Paraná (MPPR). A ação teve como alvo uma pousada no município de Presidente Figueiredo, mantida por possíveis sonegadores de impostos no Paraná.

“A presente operação expressa a integração do Ministério Público brasileiro. Relembre-se que, no recente dia 30 de maio, o GAECO-PE cumpriu diligências em nossa “Operação Pundonor” naquela Unidade da Federação. Por sua vez, cumprimos as diligências solicitadas pelo GAECO do Paraná. A abrangência nacional das atuações do Ministério Público brasileiro revela importante dinâmica para alcançar eficiência no combate às organizações criminosas. Para o MPAM, demonstramos a capacidade de organizar operações conjuntas que ultrapassam nossos limites territoriais, bem como de apoiar os demais Ministérios Públicos Estaduais em suas atuações”, declarou o Promotor de Justiça e Coordenador do GAECO, Igor Staling.

Na mesma Operação Taregas, em Curitiba, foram realizados dois mandados de busca e apreensão nas residências de dois suspeitos, assim como o cumprimento do bloqueio de bens em até R$ 5,8 milhões dos envolvidos no caso. Um dos alvos do esquema é um empresário que já tinha sido denunciado pelo MPPR, por supressão de tributos, uso de documento falso e participação em organização criminosa.

Por meio da operação do Gaeco MP-PR, descobriu-se que parte da transferência do dinheiro entre ele e o “laranja” decorreu da conta-corrente de pelo menos 57 empresas de fachada em vários estados, utilizadas para sonegar tributos, principalmente de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no setor de reciclagem de metais.