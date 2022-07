Prefeito de Jutaí é alvo de operação da PF por cobrar propina de garimpeiros

Redação AM POST

O prefeito de Jutaí, Pedro Macario Barbosa, é alvo da terceira fase da operação “Uiara”, deflagrada nesta quarta-feira (20) pela Polícia Federal, por cobrar propina de garimpeiros. Ele foi afastado do cargo por 90 dias. Além dele, secretários e assessores também são investigados na ação.

A ação foi deflagrada em Manaus e no município. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 10 medidas cautelares, dentre elas as de afastamento do cargo e funções públicas e acesso à prefeitura de Jutaí, além da cassação de autorizações de garimpos de minério ilegal.

Conforme a PF, a investigação visa desarticular organização criminosa voltada à prática de garimpo ilegal e demais crimes conexos, como corrupção ativa e passiva, crimes ambientais e possíveis outros ocorrendo em sua maior parte em Jutaí. As penas, somadas, podem ultrapassar a 20 anos de reclusão.

A operação contou com a participação de policiais federais do Amazonas e do COT

(Comando de Operações Táticas).

Operação Uiara I

Na primeira fase da operação, foram destruídas 131 balsas de garimpeiros ilegais na região de Autazes e Nova Olinda do Norte. Na época, três pessoas foran presas com 150 gramas de ouro extraído ilegalmente da calha do Rio Madeira. Já na segunda fase da ação, deflagrada em Borba, foram destruídas 34 balsas.

A PF esclarece que atualmente toda a atividade de lavra de minério na região é ilegal e que as ações objetivando a desintrusão de garimpeiros continuarão a ser realizadas, assim como serão estendidas no decorrer do ano a outras regiões no Estado do Amazonas.

* Com informações da assessoria de imprensa