Prefeito é executado com tiros no rosto dentro de casa

Nessa terça-feira, 18, o prefeito de São José do Campestre, no Rio Grande do Norte, Joseilson Borges da Costa, de 43 anos, foi executado com tiros dentro de casa.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito do homicídio teria pulado o muro de uma escola, passou por um beco e entrou na casa pelo portão, que estava aberto. A vítima foi atingida com três tiros no rosto.

Joseilson estava deitado no sofá de casa quando foi atingido pelos disparos. Familiares da vítima também estavam na casa, mas não ficaram feridos. O suspeito encontra-se foragido da polícia.