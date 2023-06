Prefeitura de Manaus busca parcerias visando inibir assaltos em ônibus do transporte público

Cumprindo determinação do prefeito de Manaus, David Almeida, a cúpula da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg) esteve reunida, nesta quarta-feira, 7/6, com representantes de distintos segmentos, buscando parcerias para inibir, principalmente, roubos e furtos dentro do transporte público na capital.

Pela manhã, o secretário da Semseg, Sérgio Fontes; o subsecretário da pasta, Alberto Neto; e o secretário executivo do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) da secretaria, coronel Marcos Brandão; estiveram no prédio da Delegacia Geral, zona Centro-Oeste da capital, onde foram recepcionados pelo delegado-geral da Polícia Civil do Estado, Bruno Fraga, e delegado-geral adjunto da instituição, Guilherme Torres.

Na ocasião, puderam traçar estratégias para intensificar o combate à criminalidade na cidade, além de reforçarem a importância da integração dos trabalhos desenvolvidos pelos agentes da Guarda Municipal e Distritos Integrados de Polícia (DIPs) na capital.

“Essas reuniões tiveram por objetivo o alinhamento de dados com o diagnóstico atual de casos de roubos e furtos em ônibus e terminais de integração. A partir das informações obtidas, começamos a traçar um plano de atuação para inibir esses crimes, que atualmente causam grande insatisfação no usuário do transporte público. Por uma questão estratégica, não podemos divulgar, ainda, quais recursos serão empregados pelo nosso setor de inteligência no combate à criminalidade”, declarou o secretário Sérgio Fontes.

Pela parte da tarde, a cúpula da Semseg esteve reunida com representantes do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). O encontro aconteceu nas dependências da Casa Militar do município, onde a secretaria está funcionando provisoriamente.

Participaram da reunião, pelo Sinetram, o superintendente Diogo Feuser, o diretor Rosano Conte, o gerente Tarcio Marques e o gestor dos Terminais e Estações César Ney. Também esteve presente o vice-presidente de Transportes do IMMU, Alexandre Frederico, além do diretor do Departamento da Guarda Municipal da Semseg, Claudionei Barbosa.

