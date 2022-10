Prefeitura de Manaus lamenta morte de estudante espancado durante torneio de handebol em Iranduba

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus divulgou nota lamentando a morte do estudante Ismael de Souza Sales, de 11 anos, que morreu após ser agredido fisicamente por um colega de escola durante um Torneio de Handebol realizado no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

De acordo com a mãe de Ismael, em depoimento à polícia da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a criança foi junto com o time do Centro Integrado municipal de educação (CIME) Dr. José Almeida de Oliveira, no bairro João Paulo, na últimas terça-feira (18), até a cidade de Iranduba para participar de um torneio de handebol sem o seu consentimento. Ao retornar para casa, o jovem reclamou de dores ele chegou a ser levado para um hospital.

Conforme o Boletim de Ocorrência, foi realizado um exame de raio-x no tornozelo da criança, mas não foi constatada nenhuma fratura. Ainda conforme o registro policial, o menino dormiu um pouco e, ao acordar, seu tio o levou ao banheiro, onde a criança desmaiou e, em seguida, foi levado novamente para um hospital, onde chegou morto.

A Semed disse em nota que está prestando total suporte à família do garoto.

