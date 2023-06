Pregador da Igreja Batista Lagoinha é preso suspeito de estuprar adolescentes

Foi preso na última quarta-feira (7), o pregador evangélico Joilson da Silva de Freitas Santos, de 39 anos, suspeito de estuprar adolescentes frequentadores da Igreja Batista Lagoinha de Guarulhos, na Grande São Paulo. O caso está sendo investigado pelo 5º Distrito Policial de Guarulhos.

Segundo a Polícia Civil, ele era responsável por cuidar da célula de crianças e adolescentes da instituição, sendo comum receber parte desses menores no apartamento em que morava com a esposa e o filho recém-nascido. Joilson foi denunciado após um adolescente de 16 anos sair do apartamento do suspeito pedindo ajuda na portaria e contando que havia sido estuprado. A Polícia Militar foi acionada e todos foram encaminhados para a delegacia, onde um boletim de ocorrência foi registrado. Outra de 13 anos, também realtou a prática do estupro com detalhes.

De acordo as investigações, o pastor levava os adolescentes para a casa dele e, no local, tinham conversas sobre sexo. Quando as vítimas começaram a consumir pornografia, ele as ameaçava dizendo que, se não houvesse troca de “favores sexuais”, ele contaria aos pais e responsáveis que estavam assistindo a vídeos pornôs.

A esposa de Joilson, que também tinha o nome elencado como parte da equipe da igreja no site da instituição, disse que chegou a ouvir algumas vezes os atos sexuais, mas que nunca disse nada, pois não tem ninguém e depende financeiramente do marido.

A Igreja Lagoinha de Guarulhos disse em nota que vai ajudar nas investigações. “Desde o conhecimento dos fatos, adotamos as medidas cabíveis e nos colocamos à disposição dos órgãos responsáveis para todo e qualquer auxílio nas investigações. Tanto o acusado como sua esposa já foram excluídos da instituição. Esclarecemos que o cidadão em questão não é um pastor consagrado e nem reconhecido na Lagoinha em Guarulhos, não sendo também líder de trabalhos infantis ou de funções oficiais na igreja. Estamos lado a lado das vítimas e de suas famílias, prestando todo o apoio psicológico, espiritual e social necessários, cientes de que é o mais importante a ser feito neste momento“, diz comunicado.

