Presa dupla que cometia roubos e receptação no centro de Manaus

Genis Porto da Silva, de 40 anos, e Wilson de Paula Pereira Barbosa, de 52, foram presos nesta quinta-feira (9), pelos policiais do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), pelos crimes de roubo e receptação. As investigações apontaram que Genis era responsável por roubar populares no Centro de Manaus e repassar os produtos para Wilson vender, posteriormente.

De acordo com o delegado Marcelo Martins, as investigações em torno da dupla criminosa iniciaram a partir de um roubo ocorrido no final de setembro deste ano, cometido por Genis na rua Quintino Bocaiúva, no Centro.

“Câmeras de segurança registraram o momento em que o indivíduo e seu comparsa abordaram um grupo de transeuntes em via pública e roubaram os pertences de um deles. Durante os trabalhos investigações, chegamos a identificação de Genis, representamos pela prisão preventiva dele e efetuamos sua prisão na data de ontem”, contou.

No momento da prisão, Genis estava em posse de revólver e drogas, sendo autuado, também, em flagrante, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ainda conforme o delegado, Genis tem 13 processos criminais em seu nome, a maioria deles pelo crime de roubos.

“Ele também confessou que teria praticado outro roubo de cordão de ouro no dia 18 de outubro, e delatou que o receptor de seus itens roubados seria Wilson. Ele foi preso em flagrante na sua loja, onde revendia os materiais, na rua Henrique Martins, no Centro”, disse.

Genis responderá por roubo, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, e Wilson responderá por receptação qualificado. Eles ficarão à disposição da Justiça.

