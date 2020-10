Presidiário do semiaberto é preso com drogas no município de Tefé

Redação AM POST

Policiais militares lotados no 3º Batalhão de Polícia Militar (GPM) de Tefé (a 523 quilômetros da capital) detiveram no domingo (25/10), por volta de 10h30, um presidiário do regime semiaberto em posse de drogas, na rua Antônio Lisboa, bairro São Raimundo, naquele município.

Conforme as informações da equipe policial, durante o serviço de patrulhamento naquela referida via, o homem foi visto em atitude suspeita e, durante abordagem pelos policiais, jogou fora sua carteira. O acessório descartado foi verificado, sendo encontradas nele três porções de drogas, supostamente do tipo “skunk”, e R$ 35 em espécie.

Ainda durante os procedimentos, foi constatado que se tratava de um detento da unidade prisional do município, que cumpre pena no regime semiaberto. Diante disso, o homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.

