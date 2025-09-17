A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

Homem detido com moto de placa adulterada é contido por vários guardas após tentar fugir do 1º DIP em Manaus

A prisão foi realizada pela Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

Por Beatriz Silveira

17/09/2025 às 21:19 - Atualizado em 17/09/2025 às 21:25

Preso é contido por guardas municipais após tentar escapar de delegacia no Centro de Manaus

Foto: Reprodução

Notícias policiais – Na noite desta quarta-feira (17), um homem identificado como Alex da Costa Pantoja, de 34 anos, tentou fugir de dentro do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no Centro de Manaus, após ser preso por conduzir uma motocicleta com placa adulterada.

A prisão foi realizada pela Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) na Avenida Sete de Setembro, zona Sul da capital. Ao chegar à unidade policial, Alex tentou escapar, mas acabou contido após a ação de seis guardas que precisaram imobilizá-lo.

O momento da tentativa de fuga foi registrado em vídeo e circula nas redes sociais.

Após os procedimentos cabíveis, o suspeito permanecerá à disposição da Justiça.

