Preso homem condenado a mais de 17 anos de prisão estuprar sobrinho da companheira em Manaus

Nesta quinta-feira (18/01), policiais civis da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente (Depca) realizaram a prisão de um homem de 45 anos, condenado a 17 anos e 6 meses de reclusão por estupro de vulnerável praticado contra o sobrinho de sua companheira. Os abusos, que iniciaram em 2005, quando a vítima tinha apenas 4 anos, perduraram até os 14 anos do jovem.

Segundo a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, os abusos ocorriam nos momentos em que a mãe do menino, responsável por deixá-lo na casa da irmã enquanto trabalhava, se ausentava. O infrator, então, se aproveitava da situação para cometer os atos de violência sexual contra a criança.

A revelação do crime ocorreu somente em 2018, quando a vítima, já com 17 anos, teve coragem de contar à mãe o que havia sofrido durante toda a infância. Juntos, mãe e filho procuraram a delegacia e denunciaram o agressor. As investigações foram iniciadas imediatamente, e a autoria do crime foi comprovada, levando à representação pela prisão definitiva do autor.

Conforme as informações apuradas durante as investigações, o infrator praticava atos como apalpar, beijar, esfregar e tentar introduzir seu órgão genital nas partes íntimas da vítima, que ainda era uma criança na época. Além disso, ele realizava atos de sexo oral e insistia para que a vítima fizesse o mesmo nele. Como forma de silenciar o jovem, o agressor costumava presenteá-lo.

A prisão do condenado ocorreu após informações sobre sua localização serem recebidas pelas autoridades. Em uma operação na rua Turquesa, bairro Tancredo Neves, zona leste, os policiais conseguiram efetuar a detenção do homem.

O acusado foi conduzido à Depca e será encaminhado à audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça para o cumprimento de sua pena. O caso destaca a importância de denúncias e investigações para garantir a justiça às vítimas de crimes tão graves quanto o estupro de vulnerável.

Redação AM POST